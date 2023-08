Konflikte Nordkorea will Kriegsvorbereitungen verstärken

10. August 2023 | Quelle: dpa

Machthaber Kim Jong Un sieht sich von «feindseligen Kräften» bedroht. Bild: Bild: dpa

Die selbst ernannte Atommacht Nordkorea will die Bereitschaft ihrer Streitkräfte für einen Krieg auf der koreanischen Halbinsel verstärken. Die zentrale Militärkommission der Arbeiterpartei habe bei einer erweiterten Sitzung in Pjöngjang wichtige militärische Leitlinien für den Einsatz der Einheiten an der Frontline und eine vorausschauende Planung für neue Kriegsübungen beschlossen, berichteten die staatlich kontrollierten Medien.