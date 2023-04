Konflikte Nordkoreas Medien sprechen von Atomkrieg-Gefahr

In einem Kommentar hieß es, die USA hätten trotz Warnungen Pjöngjangs seit Jahresbeginn mehrfach „Kriegsübungen für eine Aggression” in der Region abgehalten. Die Übungen würden „die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel an den Rand eines Nuklearkriegs” bringen, hieß es in dem Artikel, den die Nachrichtenagentur KCNA, einem „Analysten für internationale Sicherheit”, Choe Ju Hyon, zuschrieb.