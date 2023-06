Konflikte Pistorius: Entwicklungen in Russland legen Risse offen

29. Juni 2023 | Quelle: dpa

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin begrüßt seinen deutschen Amtskollegen Boris Pistorius im Pentagon. Bild: Bild: dpa

Verteidigungsminister Boris Pistorius sieht in dem bewaffneten Aufstand der Söldnerarmee Wagner ein Zeichen für Risse im Machtapparat des russischen Präsidenten Wladimir Putin. „Ich glaube, da muss man kein Russland-Experte sein, um zu erkennen, dass eine Situation, die so weit gedeihen kann in so kurzer Zeit, dass die ein eindeutiges Signal dafür ist, (...) dass dort einiges in Schieflage geraten ist und dass es Risse gibt”, sagte der SPD-Politiker gestern (Ortszeit) in Washington.