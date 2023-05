Konflikte Prominenter Auftritt Assads beim Gipfel der Arabischen Liga

Im Nordwesten Syriens protestierten derweil Aktivisten zufolge Hunderte Menschen gegen die Wiederaufnahme ihres Landes in die Arabische Liga und die Teilnahme von Assad beim Liga-Gipfel. „Der Kriminelle Assad repräsentiert Syrien nicht”, lautete der Slogan der Proteste, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London am Freitag berichtete. Proteste gab es in Al-Bab und Afrin im Norden Aleppos sowie in Idlib.