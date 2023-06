Konflikte Proteste im Irak und Iran nach Koranverbrennung in Schweden

30. Juni 2023 | Quelle: dpa

Anhänger des schiitischen Geistlichen Muqtada al-Sadr erheben den Koran, das heilige Buch der Muslime, während einer Demonstration vor der schwedischen Botschaft in Bagdad. Bild: Bild: dpa

Nach der Verbrennung eines Korans in Schweden haben im Irak Tausende Menschen sowie im Iran religiöse Studenten demonstriert. In Bagdad und anderen Teilen des Iraks versammelten sich am Freitag den zweiten Tag in Folge Tausende, wie Augenzeugen berichteten. Sie zogen nach dem Freitagsgebet durch die Straßen und forderten, den Mann zur Verantwortung zu ziehen, der ein Exemplar der heiligen Schrift des Islams vor der Stockholmer Moschee angezündet hatte.