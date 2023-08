Konflikte Proteste in Libyen nach Berichten über Israel-Treffen

28. August 2023 | Quelle: dpa

Demonstranten in Libyen fordern den Rücktritt der Regierung von Ministerpräsident Abdul Hamid Dbaiba. Bild: Bild: dpa

In Libyen ist es in der Nacht zu gewaltsamen Protesten gekommen. Zuvor war bekannt geworden, dass sich die libysche Außenministerin Najla al-Mangoush vergangene Woche inoffiziell mit ihrem israelischen Amtskollegen Eli Cohen getroffen haben soll, obwohl die beiden Länder keine offiziellen diplomatischen Beziehungen unterhalten, wie libysche Medien berichteten. Augenzeugen zufolge zündeten Demonstranten in Tripolis Reifen an und blockierten Straßen.