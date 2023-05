Konflikte Raketenalarm in Tel Aviv

10. Mai 2023 | Quelle: dpa

Rauch und Feuer steigen nach einer Explosion auf, die durch einen israelischen Luftangriff verursacht wurde. Israels Militär hat erneut Ziele der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen angegriffen. Bild: Bild: dpa

Im Großraum Tel Aviv hat es am Mittwoch Raketenalarm gegeben. Im Zentrum der Stadt heulten Sirenen, Einwohner der Stadt am Mittelmeer eilten in Schutzräume. Es war der erste Alarm dieser Art im Stadtzentrum seit August vergangenen Jahres. Auch Explosionen waren zu hören.