Konflikte Rotes Kreuz warnt vor Lebensmittelkrise im Niger

17. August 2023 | Quelle: dpa

Kinder spielen auf der Straße. Nach dem Putsch im Niger befürchten Experten eine anstehende Lebensmittelkrise. Bild: Bild: dpa

Die politische Krise nach dem Putsch im Niger droht schwere Auswirkungen auf die Menschen in den Konfliktregionen des Landes zu haben. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) warnte am Donnerstag vor wachsender Not im von islamistischer Gewalt destabilisierten Südwesten des Landes.