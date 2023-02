Konflikte Russland warnt Ukraine vor Einmarsch in Transnistrien

23. Februar 2023 | Quelle: dpa

Straßenszene in Tiraspol. Bild: Bild: dpa

Russland wirft der Ukraine vor, eine Invasion in die von Moldau abtrünnige Region Transnistrien zu planen. Das russische Verteidigungsministerium teilte laut Nachrichtenagentur Tass am Donnerstag mit, Kiew wolle in naher Zukunft eine bewaffnete Operation „unter falscher Flagge” in Transnistrien durchführen.