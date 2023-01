Konflikte „Schmaler Grat”: Gewalt in Nahost flammt erneut auf

27. Januar 2023 | Quelle: dpa

Nach einem israelischen Luftangriff im Zentrum des Gazastreifens steigen Feuer und Rauch auf. Bild: Bild: dpa

Nach dem tödlichsten Militäreinsatz seit Jahren im Westjordanland hat sich die Gewalt in Israel und den palästinensischen Autonomiegebieten erneut hochgeschaukelt. Bei einer israelischen Razzia im Westjordanland waren am Donnerstag neun Palästinenser getötet und Dutzende verletzt worden. In der Nacht auf Freitag feuerten daraufhin verbündete militante Gruppen aus dem Gazastreifen mindestens fünf Raketen auf Israel ab. Israelische Kampfflugzeuge zerstörten danach in der Küstenenklave unter anderem eine unterirdische Raketen-Produktionsstätte.