Konflikte Selenskyj erinnert an Beginn der Maidan-Proteste

21. November 2023 | Quelle: dpa

«Die kalten Winternächte des Euromaidan haben Europa für immer verändert»: Wolodymyr Selenskyj. Bild: Bild: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat an den Beginn der proeuropäischen Proteste 2013 in der Hauptstadt Kiew erinnert. „Vor zehn Jahren haben wir unsere erste Gegenoffensive durchgeführt”, sagte er in einer Videobotschaft vor dem Hintergrund des Europäischen Platzes in Kiew.