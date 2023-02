Konflikte Seoul: Neuer Raketentest Nordkoreas

20. Februar 2023 | Quelle: dpa

Dieses von der nordkoreanischen Regierung zur Verfügung gestellte Bild zeigt den Start einer ballistischen Interkontinentalrakete in Pjöngjang. Das Bild wurde von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA zur Verfügung gestellt. Sein Inhalt kann nicht unabhängig verifiziert werden. Bild: Bild: dpa

Nordkorea hat am frühen Montagmorgen (Ortszeit) erneut ballistische Raketen getestet. Nach Erkenntnissen des südkoreanischen Militärs in Seoul wurden die beiden Kurzstreckenraketen in östlicher Richtung abgefeuert, wie die Agentur Yonhap berichtete.