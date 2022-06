Konflikte: Seoul: Nordkorea feuert offenbar Granaten ins Meer ab

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben offenbar Granaten ins Meer abgefeuert. Am Sonntagmorgen (Ortszeit) seien mehrere Flugbahnen mutmaßlicher nordkoreanischer Geschosse beobachtet worden, teilte der Generalstab in Seoul mit. Südkoreas nationaler Sicherheitsrat kam in einer Reaktion zu einer Sitzung zusammen.