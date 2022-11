Konflikte Seoul: Nordkorea feuert vermutlich Interkontinentalrakete ab

18. November 2022 | Quelle: dpa

Ein Mann geht in Seoul an einem Monitor vorbei, auf dem eine Nachrichtensendung mit einem Archivbild über den neusten Raketentest Nordkoreas übertragen wird. Bild: Bild: dpa

Nordkorea hat laut Angaben des südkoreanischen Militärs offenbar wieder eine atomwaffenfähige Rakete mit mehreren tausend Kilometern Reichweite abgefeuert. Das Militär habe am Freitag den Start einer ballistischen Rakete in Nordkorea erfasst, die in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen sei, teilte der Generalstab in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul mit.