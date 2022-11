Konflikte Seoul: Nordkorea feuert wieder Rakete ab

09. November 2022 | Quelle: dpa

Die Trümmer einer Rakete, die das Verteidigungsministerium in Seoul als nordkoreanische SA-5 Boden-Luft-Rakete identifiziert hat. Bild: Bild: dpa

Nordkorea hat nach Angaben seines Nachbarn Südkorea erneut eine potenziell atomwaffentaugliche Rakete getestet. Die Rakete sei etwa 290 Kilometer ostwärts in Richtung offenes Meer geflogen, teilte der Generalstab der Streitkräfte in Seoul am Mittwoch mit. Es habe sich um eine ballistische Kurzstreckenrakete gehandelt. UN-Resolutionen verbieten der selbst erklärten Atommacht Nordkorea die Erprobung von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite, die mit einem Nuklearsprengkopf bestückt werden können.