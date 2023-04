Konflikte Sorge um Zivilisten im Sudan - UN berichtet von 185 Toten

Der Sender Sky News berichtete, Al-Burhan habe in einem Telefoninterview am Montag Gesprächsbereitschaft signalisiert. „Jeder Krieg endet in Verhandlungen, auch wenn der Gegner besiegt ist”, sagte er demnach. Die Armee werde siegen - „definitiv, so Gott will”. Daglo, auch als Hemedti bekannt, und seiner Einheit wurden in der Vergangenheit im Konflikt in der Region Darfur schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen.