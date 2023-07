Konflikte Spaniens Regierungschef Sánchez zu Gesprächen in Kiew

01. Juli 2023 | Quelle: dpa

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez bei der Vorstellung der Prioritäten der spanischen EU-Ratspräsidentschaft in Madrid. Bild: Bild: dpa

Spanien hat turnusgemäß die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Regierungschef Pedro Sánchez reiste aus diesem Anlass in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Damit will er die fortdauernde Unterstützung der Europäischen Union für das von Russland angegriffene Land unterstreichen. „Der Krieg in der Ukraine wird eine der obersten Prioritäten unserer Präsidentschaft sein”, betonte Sánchez am Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Am Samstag kam er zu Gesprächen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew an. „Wir werden das ukrainische Volk weiterhin unterstützen, bis der Frieden nach Europa zurückkehrt”, schrieb er auf Twitter.