Konflikte Sudan: Ärzte ohne Grenzen zu Propagandavideo gedrängt

Nach wiederholt gebrochenen Feuerpausen hatten die Konfliktparteien für Samstag erneut eine 24-stündige Waffenruhe ab 6.00 Uhr Ortszeit vereinbart. Nach Angaben eines dpa-Reporters in der Hauptstadt Khartum blieb es dort am Vormittag weitgehend ruhig, nachdem in den frühen Morgenstunden Flugabwehrraketen zu hören waren. Unklar war die Lage in der von schwerer Gewalt getroffenen Region West-Darfur.