Konflikte Sudan: UN-Vertreter fordert Ende von Gewalt gegen Helfer

Die Vereinten Nationen werfen der RSF-Miliz auch Vergewaltigungen und sexuelle Sklaverei von Frauen und Mädchen in mehr als 100 Fällen vor. In einem Expertenbericht der Organisation heißt es unter Berufung auf Augenzeugenberichte, sudanesische Frauen und Mädchen in den städtischen Zentren und in der westlichen Region Darfur seien besonders stark von Gewalt bedroht. Die Frauen werden demnach von den RSF-Kämpfern inhaftiert, unter unmenschlichen und erniedrigenden Bedingungen festgehalten und sexuell missbraucht. Aufgrund der anhaltenden Kämpfe könne den Frauen, die Schutz vor den Übergriffen suchten, kaum geholfen werden. Die UN forderten beide Parteien daher erneut zu einem Ende der Gewalt auf.