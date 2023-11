Konflikte Sudan verlangt sofortiges Ende der UN-Mission im Krisenstaat

17. November 2023 | Quelle: dpa

Im Sudan war Mitte April ein bewaffneter Konflikt ausgebrochen. Bild: Bild: dpa

Der Sudan hat von den Vereinten Nationen gefordert, die UN-Stabilisierungsmission in dem Bürgerkriegsland zu beenden. Die Regierung habe den Beschluss gefasst, dass die Mission Unitams mit mehr als 400 vor allem zivilen Angestellten mit sofortiger Wirkung eingestellt werden müsse, heißt es in einem Brief der UN-Vertretung des Landes unter Berufung auf das Außenministerium in Khartum.