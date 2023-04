Konflikte Südkorea: Nordkorea feuert atomwaffenfähige Rakete ab

13. April 2023 | Quelle: dpa

Ein Fernsehbildschirm im Bahnhof von Seoul zeigt den nordkoreanischen Führers Kim Jong Un während einer Nachrichtensendung. Bild: Bild: dpa

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs eine atomwaffenfähige Rakete mit einer Reichweite von möglicherweise tausenden Kilometern in Richtung offenes Meer abgefeuert. Der Start sei am Donnerstagmorgen (Ortszeit) in der Nähe der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang erfolgt, teilte der Generalstab in Seoul mit. Die Rakete sei dann in Richtung Japanisches Meer (koreanisch: Ostmeer) geflogen.