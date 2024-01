Konflikte Südkorea: Nordkorea feuert erneut Marschflugkörper ab

Nordkorea hatte zuletzt eigenen Angaben zufolge einen neuen strategischen Marschflugkörper für den Ausbau der nuklearen Schlagkraft des Landes getestet. Am Sonntag wurden demnach zwei Marschflugkörper des neu entwickelten Typs „Pulhwasal-3-31”, der von einem U-Boot abgefeuert werden kann, in Richtung Japanisches Meer (koreanisch: Ostmeer) abgeschossen. Schon am vergangenen Mittwoch hatte Nordkorea den gleichen Typ getestet.