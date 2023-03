Konflikte Südkorea: Nordkorea feuert erneut Raketen ab

Gepanzerte Fahrzeuge der US-Armee stehen auf einem Übungsplatz im südkoreanischen Yeoncheon nahe der Grenze zu Nordkorea. Bild: Bild: dpa

Nordkorea hat nach Angaben der südkoreanischen Streitkräfte mindestens zwei Raketen abgefeuert. Die Raketen seien in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen, teilte der Generalstab in Seoul am Dienstag mit. Es seien zwei ballistische Kurzstreckenraketen erfasst worden. Wie weit sie flogen, war zunächst unbekannt.