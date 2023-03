Konflikte Südkorea: Nordkorea feuert Langstreckenrakete ab

16. März 2023 | Quelle: dpa

Im Bahnhof von Seoul zeigt ein Bildschirm eine Nachrichtensendung mit Archivbildern eines nordkoreanischen Raketenstarts. Bild: Bild: dpa

Wenige Stunden vor Beginn eines Besuchs des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol in Japan hat Nordkorea eine atomwaffenfähige Rakete mit einer Reichweite von Tausenden Kilometern getestet. Südkoreas Militär habe am Donnerstagmorgen (Ortszeit) den Start einer Langstreckenrakete im Gebiet um die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang erfasst, teilte der Generalstab in Seoul mit.