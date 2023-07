Konflikte Südkorea: Nordkorea feuert Marschflugkörper ab

22. Juli 2023 | Quelle: dpa

Nach Angaben des südkoreanischen Militärs hat Nordkorea mehrere Marschflugkörper abgefeuert. Bild: Bild: dpa

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mehrere Marschflugkörper in Richtung des Gelben Meeres zwischen China und der koreanischen Halbinsel abgefeuert. Die Lenkflugkörper seien am frühen Samstagmorgen abgeschossen worden, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf den Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte in Seoul. Geheimdienstbehörden aus Südkorea und den USA untersuchten die Abschüsse, hieß es.