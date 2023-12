Konflikte Südkorea: Nordkorea feuert zweite Rakete ab

18. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Eine Interkontinentalrakete bei einer Startübung auf dem internationalen Flughafen Sunan in Pjöngjang im März. Bild: Bild: dpa

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs innerhalb weniger Stunden eine zweite ballistische Rakete abgefeuert. Eine Rakete sei am Montag in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen, teilte der Generalstab in Seoul mit. Zunächst war unklar, wie weit sie flog.