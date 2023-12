Konflikte Südkorea: Nordkorea testet offenbar Interkontinentalrakete

Das Auswärtige Amt in Berlin verurteilte die jüngsten Raketenstarts „auf das Schärfste”, wie es in einer Mitteilung von Montagabend hieß. Nordkorea erhöhe damit die Spannungen in der Region auf unverantwortliche Art und Weise und bedrohe den regionalen und internationalen Frieden. „Wir fordern Nordkorea mit Nachdruck dazu auf, weitere Tests zu unterlassen, die Beschlüsse des UN-Sicherheitsrats vollständig umzusetzen, die Gesprächsangebote der USA und Südkoreas anzunehmen und in ernsthafte Verhandlungen über den Abbau seines Nuklear- und Raketenprogramms einzusteigen.”