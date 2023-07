Konflikte Südkorea warnt Nordkorea vor Einsatz von Atomwaffen

21. Juli 2023 | Quelle: dpa

Ein Fernsehbildschirm im Bahnhof Seoul zeigt ein Bild des nordkoreanischen Raketenstarts während einer Nachrichtensendung. Bild: Bild: dpa

In Reaktion auf Nordkoreas Äußerungen zu einem möglichen Atomkonflikt hat Südkorea das Regime in Pjöngjang nachdrücklich gewarnt. Sollte Nordkorea mit Atomwaffen angreifen, müsse es mit dem „Ende” seines Regimes rechnen, zitierte die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap eine Stellungnahme des Verteidigungsministeriums in Seoul.