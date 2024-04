Konflikte Südkoreas Militär: Nordkorea testet Mittelstreckenrakete

02. April 2024 | Quelle: dpa

Nordkorea hat seit Anfang 2022 wieder mehrfach atomwaffenfähige Raketen und Marschflugkörper getestet. Bild: Bild: dpa

Die selbst ernannte Atommacht Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs eine ballistische Rakete mit vermutlich mittlerer Reichweite abgefeuert. Die Rakete sei am Morgen (Ortszeit) in der Region um die Hauptstadt Pjöngjang abgeschossen und dann ostwärts etwa 600 Kilometer weit in Richtung offenes Meer geflogen, teilte der Generalstab in Seoul mit. Südkoreas oberste Kommandostelle warf dem weithin isolierten Nachbarland eine erneute Provokation vor.