Konflikte Syriens Rückkehr in Arabische Liga beschlossen

07. Mai 2023 | Quelle: dpa

Baschar al-Assad (r), Präsident von Syrien, empfängt eine Delegation verschiedener arabischer Parlamente. Bild: Bild: dpa

Die Außenminister der arabischen Länder haben eine Rückkehr Syriens in die Arabische Liga beschlossen. Das sagte Gamal Ruschdi, Sprecher des Generalsekretärs der Organisation, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag in Kairo während eines außerordentlichen Treffens auf Ministerebene. Damit endet die Isolation der syrischen Regierung von Präsident Baschar al-Assad, die wegen ihres gewaltsamen Vorgehens gegen die eigene Bevölkerung 2011 aus der Organisation ausgeschlossen wurde.