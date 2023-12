Konflikte Taiwan entdeckt chinesischen Ballon vor eigener Küste

08. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Taiwan geht davon aus, dass das Fluggerät rund 101 nautische Meilen (etwa 187 Kilometer) südwestlich von Keelung «vermutlich» für Messungen eingesetzt wurde. Bild: Bild: dpa

Taiwans Streitkräfte haben nach eigenen Angaben einen chinesischen Wetterballon vor der Küste des ostasiatischen Inselstaates entdeckt. Der Ballon habe am Donnerstag die mittlere Linie in der Meerenge zwischen Taiwan und China überquert und sei kurz darauf verschwunden, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag in der Hauptstadt Taipeh mit. Die Behörde erklärte, dass das Fluggerät auf 21.000 Fuß (etwa 6400 Meter) rund 101 nautische Meilen (etwa 187 Kilometer) südwestlich von Keelung „vermutlich” für Messungen eingesetzt wurde.