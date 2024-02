Konflikte Taiwan sichtet erneut acht chinesische Ballons

11. Februar 2024 | Quelle: dpa

Das taiwanesische Verteidigungsministerium hat nach eigenen Angaben acht chinesische Ballons entdeckt (Archivbild). Bild: Bild: dpa

Taiwan hat den zweiten Tag in Folge acht chinesische Ballons rund um die Insel gesichtet. Wie das Verteidigungsministerium in Taipeh nun mitteilte, sind die Flugobjekte am Samstag zwischen Morgen und Nachmittag (Ortszeit) gesichtet worden. Sie hätten eine Flughöhe von rund 3600 bis 10 500 Metern erreicht. Sechs der Ballons seien direkt über die Insel geflogen.