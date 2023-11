Konflikte Thunberg ergreift Partei für Palästinenser - Kritik

13. November 2023 | Quelle: dpa

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg (l) steht neben der Palästina-Aktivistin Sara Rachdan auf der Bühne einer Kundgebung in Amsterdam. Bild: Bild: dpa

Nach fünf Wochen Gaza-Krieg hat Greta Thunberg auf einer Klimaschutz-Demo in Amsterdam erneut offensiv Partei für die Palästinenser ergriffen - und droht mit ihrem kontroversen Engagement die globale Klimabewegung zu spalten. Am Montag gingen die deutschen Aktivisten von Fridays for Future deutlich auf Distanz und erklärten: „Fridays for Future in Deutschland agiert als eigenständige Organisation und ist schon lange über Greta als Person herausgewachsen.” Die Prozesse auf internationaler Ebene habe man schon länger ausgesetzt.