Konflikte UN brauchen Milliarden für Sudan-Hilfe

07. Februar 2024 | Quelle: dpa

Seit Mitte April kämpfen im Sudan die Streitkräfte unter der Führung des amtierenden Staatschefs Abdel Fattah al-Burhan gegen die paramilitärischen RSF. Nach UN-Angaben sind mehr als sieben Millionen Menschen im Land auf der Flucht. Bild: Bild: dpa

Die Vereinten Nationen brauchen deutlich mehr Geld, um die Not im Sudan zu bekämpfen. Sie haben Geberländer in Genf um insgesamt 4,1 Milliarden Dollar gebeten, um Millionen Menschen im Land selbst sowie mehr als 1,5 Millionen Flüchtlingen und Aufnahmeländern in der Region zu helfen. Die Hilfen werden vom UN-Nothilfebüro OCHA und dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) koordiniert. Im vergangenen Jahr lag die Summe bei 2,6 Milliarden Dollar (2,4 Milliarden Euro). Davon kamen aber nur rund 43 Prozent zusammen.