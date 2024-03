Konflikte UN: Fehlende Hilfe für Syrien erhöht Migrationsdruck

22. März 2024 | Quelle: dpa

Syrer nehmen an einer Demonstration teil: 16,7 Millionen Menschen brauchen in Syrien humanitäre Unterstützung. Bild: Bild: dpa

Angesichts von Kriegen und Konflikten in der Ukraine, im Gazastreifen und anderswo gerät die humanitäre Krise in Syrien nach Angaben der Vereinten Nationen zu Unrecht aus dem Blickfeld. Das habe dramatische Folgen für die Menschen vor Ort, dürfte aber auch die Migration Richtung Europa anheizen, sagte der humanitäre UN-Koordinator in Syrien, Adam Abdelmoula.