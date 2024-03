Konflikte UN richten Luftbrücke für Haiti ein

14. März 2024 | Quelle: dpa

Kinder in einer Unterkunft für Familien, die durch Bandengewalt vertrieben wurden. Bild: Bild: dpa

Die Vereinten Nationen richten eine Luftbrücke ein, um die Not leidende Bevölkerung des karibischen Krisenstaats Haiti von der benachbarten Dominikanischen Republik aus zu versorgen. Auf diese Weise sollen die nahtlose Versorgung mit humanitären Gütern sowie die Ein- und Ausreise von UN-Personal gewährleistet werden, wie die UN-Vertretung in Haiti am späten Mittwochabend (Ortszeit) mitteilte. Haiti - das ärmste Land des amerikanischen Kontinents - und die bei Urlaubern beliebte Dominikanische Republik teilen sich die Karibikinsel Hispaniola.