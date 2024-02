Konflikte UN stellen Finanzbedarf für Hilfe im Sudan vor

07. Februar 2024 | Quelle: dpa

Seit Mitte April kämpfen im Sudan die Streitkräfte unter der Führung des amtierenden Staatschefs Abdel Fattah al-Burhan gegen die paramilitärischen RSF. Nach UN-Angaben sind mehr als sieben Millionen Menschen im Land auf der Flucht. Bild: Bild: dpa

Im Sudan kämpfen seit April des Vorjahres Regierungstruppen und die Miliz RSF um die Macht in dem nordostafrikanischen Land. Der Konflikt hat inzwischen fast acht Millionen Menschen in die Flucht getrieben - nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) die mittlerweile weltweit größte Fluchtbewegung. Heute wollen die UN in Genf ihre Hilfspläne für den Konflikt und den Finanzbedarf dafür vorstellen. Im vergangenen Jahr hatten die von den UN koordinierten Pläne einen Umfang von 2,6 Milliarden Dollar (2,4 Milliarden Euro). Davon kamen aber nur rund 43 Prozent zusammen.