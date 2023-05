Konflikte UN vorsichtig optimistisch: Gelingt Feuerpause im Sudan?

12. Mai 2023 | Quelle: dpa

Eine Mutter mit Kind auf der Flucht: Im Sudan ist ein lange schwelender Machtkampf Mitte April gewaltsam eskaliert. Bild: Bild: dpa

Seit dem Wochenende verhandeln die Konfliktparteien im Sudan in der saudischen Stadt Dschidda über ein zumindest vorläufiges Ende der Gewalt. In einer ersten Vereinbarung einigten sich die verfeindeten Militärblöcke auf Maßnahmen zum Schutz von Zivilisten. Nun soll es in einer weiteren Verhandlungsrunde erneut um eine Waffenruhe gehen. Wie der UN-Sonderbeauftragte im Sudan, Volker Perthes mitteilte, könnten die Gespräche bereits an diesemm Freitag oder am Samstag weitergehen.