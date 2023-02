Konflikte US-Präsident Biden empfängt Scholz im März im Weißen Haus

16. Februar 2023 | Quelle: dpa

US-Präsident Joe Biden auf dem Südrasen des Weißen Hauses. Bild: Bild: dpa

US-Präsident Joe Biden empfängt am 3. März Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Weißen Haus. Zu den wichtigsten Themen wird nach Angaben der US-Regierungszentrale vom Donnerstag der russische Angriffskrieg in der Ukraine gehören. In der nächsten Woche jährt sich der Beginn des Kriegs zum ersten Mal. Auch andere Sicherheitsfragen sollen auf den Tisch kommen, wie der Umgang mit China. Für Scholz ist es der zweite Besuch im Weißen Haus als Kanzler.