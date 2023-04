Konflikte US-Regierung evakuiert Zivilisten aus dem Sudan

29. April 2023 | Quelle: dpa

Rauch über der sudanesischen Hauptstadt Khartum. Bild: Bild: dpa

Ein von der US-Regierung organisierter Evakuierungskonvoi aus der umkämpften sudanesischen Hauptstadt Khartum hat den Hafen in Port Sudan am Roten Meer erreicht. Von dort helfe man US-Staatsbürgern und anderen, die reiseberechtigt seien, in die saudi-arabische Küstenstadt Dschidda weiterzureisen, teilte das US-Außenministerium mit. US-Medien hatten bereits am Freitag über den Konvoi berichtet, mit dem rund 300 Menschen, vor allem US-Amerikaner, nach Port Sudan gelangen sollten.