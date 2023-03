Konflikte USA liefern Waffen für 619 Millionen US-Dollar an Taiwan

02. März 2023 | Quelle: dpa

Taiwanesische Soldaten nach einer Bereitschaftsübung in Kaohsiung. Bild: Bild: dpa

Die USA haben eine geplante Waffenlieferung an Taiwan in einem Umfang von 619 Millionen US-Dollar genehmigt. Es handelt sich um einige hundert Raketen unter anderem für F-16-Kampfjets sowie Start- und Steuerungssysteme und andere Ausrüstung, wie das Pentagon in Washington mitteilte. „Der beantragte Verkauf wird zur Fähigkeit des Empfängers, seinen Luftraum, die regionale Sicherheit zu verteidigen, und zur Interoperabilität mit den USA beitragen.”