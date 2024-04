Konflikte WHO: Zahlreiche Angriffe auf Notfallteams in Ukraine

04. April 2024 | Quelle: dpa

Ein beschädigter Krankenwagen mit zerbrochenen Scheiben nach einem russischen Angriff in Odessa. Bild: Bild: dpa

Laut WHO häufen sich in der Ukraine die Angriffe auf Gesundheitshelfer in Krankenwagen und bei Notfalleinsätzen. Im ersten Quartal wurden 68 Attacken gezählt, davon zwölf auf Rettungsdienste.