Konfrontationen: Wo Russland und die USA schon militärisch aufeinandergetroffen sind

Die Spannungen steigen also auch anderswo. So direkt wie in Syrien stehen sich Russland und Amerika allerdings nirgends gegenüber. Denn Russland und die USA unterstützen sich gegenüberstehende Konfliktparteien: Putin steht auf der Seite des Machthabers Assad, die US-Truppen sind die Verbündeten der kurdisch Volksverteidigungseinheiten YPG, die einerseits gegen den IS kämpft, aber auch für föderale Autonomie in der Region oder einen eigenen Staat.