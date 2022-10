Kongress der Kommunistischen Partei „Peking will eine internationale Neuordnung, in der autoritäre Mächte das Sagen haben“

Ist es vor diesem Hintergrund das richtige Signal, wenn Bundeskanzler Olaf Scholz kurz nach dem Parteitag als erster westlicher Politiker seit dem Ausbruch der Pandemie nach China reisen will?

Ich kenne in Brüssel niemanden, der das für ein richtiges Signal hält. Aber nun stellt sich zusätzlich die Frage, wie Scholz seinen Besuch gestaltet. Die Koalition hat in Abgrenzung zu Frau Merkels Übung eine neue China-Politik versprochen. Das muss sichtbar werden. Angela Merkel war zu nah an den kurzsichtigen Interessen bestimmter Chefs von Großunternehmen. So eine China-Politik würde uns immer weiter in gefährliche Abhängigkeiten bringen. Ich hoffe deshalb auf einen neuen Aufbruch. Viele in Europa und gerade unter unseren Verbündeten hoffen das auch.