Kongresswahlen in den USA „Zur Wahl steht Trumps Schicksal“

Auch dieser Fall ist eher unwahrscheinlich. Dennoch hätte er, laut McKeon, wohl die größten Folgen für die Wirtschaft. Schließlich dürften die Demokraten sich, sollten sie beide Kammern kontrollieren, der Realpolitik widmen und das lange versprochene Infrastrukturpaket vorantreiben. Ein Thema, bei dem sie sich mit Präsident Trump ausnahmsweise einig sind. In der Umweltpolitik oder den Waffengesetzten erwartet der Forscher indes keine großen Vorhaben. Schließlich könnte Trump jedes Gesetz per Veto verhindern. „Eine Ausnahme dürfte die Einwanderungsreform werden“, schreibt McKeon. Hier dürften die Demokraten den sogenannten Dreamers – illegal ins Land gekommene Kinder, die nun in den USA leben – einen legalen Aufenthaltstitel verschaffen wollen. Hunderttausende von ihnen leben derzeit illegal in den USA, sind aber überlebenswichtig für die Wirtschaft dort. Und außerdem potenzielle demokratische Wähler in der Zukunft. McKeon geht daher von einem Tauschgeschäft aus: die Demokraten kommen dem Präsidenten bei seiner so innig gewünschten Mauer zu Mexiko entgegen. Dafür gibt Trump ihnen das so lange geforderte Einwanderungsgesetz.