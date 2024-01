Konjunktur Angebliches Wachstum: Wie geht es weiter mit Chinas Wirtschaft?

Für die chinesische Wirtschaft hat ein turbulentes Jahr doch noch ein relativ gutes Ende genommen. Die Wachstumszahlen, die eigentlich erst am Mittwoch verkündet werden sollten, waren dem chinesischen Ministerpräsident Li Qiang offenbar so wichtig, dass er sie schon am Dienstag bei seiner Rede vor dem Weltwirtschaftsforum im Davos spoilerte. Chinas Wirtschaft, so verriet Li, sei um etwa 5,2 Prozent gewachsen.