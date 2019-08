Konjunktur: Arbeitslosigkeit in Frankreich auf tiefstem Stand seit 2008

Paris Die Arbeitslosigkeit in Frankreich ist auf den tiefsten Stand seit Ausbruch der weltweiten Finanzkrise vor rund elf Jahren gefallen. Im zweiten Quartal sank die Arbeitslosenquote auf 8,5 Prozent von 8,7 Prozent am Jahresanfang, wie das Statistikamt Insee diesen Mittwoch in Paris mitteilte.