Konjunktur: Arbeitslosigkeit in Frankreich sinkt zu Jahresbeginn weiter

ParisDer Konjunkturaufschwung lässt die Zahl der Arbeitslosen in Frankreich weiter sinken. Sie verringerte sich im ersten Quartal um 33.300 auf 3,44 Millionen. Dies entspricht einem Rückgang zum Vorquartal um 1,0 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Paris mitteilte. Der vor knapp einem Jahr ins Amt gewählte Präsident Emmanuel Macron hat Reformen eingeleitet, die laut Forschern mit zur Besserung der Lage in dem lange Zeit von Massenarbeitslosigkeit gebeutelten Land beigetragen haben.