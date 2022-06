Konjunktur: Biden zu Musks düsterer Wirtschaftsprognose – Viel Glück beim Mondflug

US-Präsident Joe Biden hat abweisend auf eine düstere Wirtschaftsprognose des Tesla–Chefs Elon Musk reagiert und ihm in diesem Zusammenhang einen guten Flug zum Mond gewünscht. Musk hatte in einer internen E-Mail erklärt, er habe ein „super schlechtes Gefühl“ bezüglich der Konjunktur, wie die Nachrichtenagentur Reuters zuerst meldete. Zudem kündigte er Entlassungen an.