Konjunktur: Britische Inflationsrate wieder einstellig – Rückgang schwächer als erwartet

„Wir müssen Kurs halten“, betonte Bailey kürzlich vor der Presse. Die Inflation sei noch zu hoch. Mit höheren Zinsen versucht die Notenbank, die alarmierend hohe Teuerung in den Griff zu bekommen, die an der Kaufkraft der Briten nagt. Sie könnte nach Ansicht mancher Experten nachlegen. Die nächste Zinsentscheidung soll am 22. Juni fallen.